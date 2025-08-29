„Wer jetzt den Kopf in den Sand stecken will, …“

Kühbauer blieb sachlich. „Wir wissen, dass wir etwas liegengelassen haben, aber ist so“, sagte der Ex-Internationale. „Natürlich sind wir alle enttäuscht. Aber wenn jetzt einer den Kopf in den Sand stecken will, wäre es der falsche Zugang.“ Der Ligavierte der Vorsaison will nun im nationalen Geschäft wieder angreifen. Kühbauer: „Das Schöne für uns ist, dass wir schon drei Tage später wieder ein Match haben. Und dort versuchen wir natürlich, das Beste zu machen.“ Der WAC gastiert vor der Länderspielpause am Sonntag (17.00 Uhr) bei der noch ungeschlagenen WSG Tirol. Zwei Siegen stehen in der Liga bisher Heimniederlagen gegen Altach (0:2) und zuletzt Rapid (1:2) gegenüber.