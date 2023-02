Ronaldo in Torlaune! Nach Viererpack nun Hattrick

Cristiano Ronaldo hat den Fans in Saudi-Arabien gezeigt, dass er trotz seiner 38 Jahre noch immer für viele Tore gut ist. Beim 3:0-Sieg seines Clubs Al-Nassr am Samstag bei Damac FC erzielte der frühere Weltfußballer in der ersten Hälfte binnen 26 Minuten einen Hattrick.