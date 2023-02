Tourismus-Mitarbeiter starben bei Crash mit Bus

Der Lenker des Kleinwagens verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Nur wenige hundert Meter hinter der Landesgrenze von Tirol und Salzburg prallte der Pkw mit ungarischem Kennzeichen in einen Bus der Linie 690. Planmäßig hätte er um 8.02 Uhr in Hochfilzen ankommen sollen.