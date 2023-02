Stefan Kraft in Quali Zweiter hinter Lanisek

Der 20-jährige Tschofenig präsentierte mit 8,8 Punkten Rückstand auf Lanisek weiterhin in guter Verfassung. „Ich glaube, der Sprung war prinzipiell ganz gut, ich habe aber auf jeden Fall noch Reserven“, so der Kärntner. Er hoffe, im Wettkampf noch ein paar Asse aus dem Ärmel schütteln zu können. Hinter Tschofenig platzierte sich der mit Rückenproblemen kämpfende Weltcup-Zweite Dawid Kubacki an der achten Stelle.