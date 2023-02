Wind-Chaos kostet Stefan Kraft eine WM-Medaille

Was für ein Pech! Stefan Kraft hat in der Normalschanzen-Windlotterie von Planica eine Niete gezogen und nach Halbzeitführung den „Blech“-Rang belegt. Der Salzburger wurde am Samstag wie einige andere im Finale bei kniffligen Bedingungen zurückgeworfen und musste sich 0,4 Punkte hinter Bronze mit Rang vier begnügen.