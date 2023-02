Abfahrt der Damen in Crans-Montana abgesagt

Absage „absolut gerechtfertigt“

„Die Sicherheit der Damen war nicht mehr gegeben“, sagte Thomas Trinker, der Rennsportleiter der ÖSV-Frauen, nach einer „absolut gerechtfertigten“ Absage des ersten Weltcup-Rennens nach der Frankreich-WM. „Ich verstehe, dass sie so lange zugewartet haben. Sie haben full house und wollten dem Publikum was bieten. Wir hätten uns auch auf ein Rennen gefreut, aber so wie es jetzt ist, passt es“, sagte Trinker am WM-Ort 2027. „Wir hätten lieber einen schönen Winter, aber wir haben hier einen verfrühten Frühling.“