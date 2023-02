Uniteds Fernandes ballert voll auf Barcas De Jong

Europa-League-Play-off-Rückspiel zwischen Manchester United und dem FC Barcelona. Die „Red Devils“ haben den 0:1-Rückstand soeben mit einem Treffer von Fred egalisiert. Kapitän will Bruno Fernandes will seine Mannschaft offenbar weiter wachrütteln, aufstacheln und ein viel zitiertes Zeichen setzen. Das gelingt ihm. Ob‘s nötig ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Jedenfalls entschließt sich Fernandes, den Ball aus kürzester Distanz in den Bauch des nach einem Zweikampf zu Boden gegangenen Frenkie de Jong zu fetzen.