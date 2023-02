Spiel gedreht! ManUnited kickt Barca raus

Manchester United ist in das Achtelfinale der Europa-League eingezogen. Der englische Fußball-Erstligist feierte am Donnerstag im Zwischenrunden-Rückspiel einen 2:1- Heimerfolg gegen den FC Barcelona, nachdem das Hinspiel 2:2 ausgegangen war. Robert Lewandowski brachte die „Blaugrana“ per Elfmeter in Führung (18.), die Brasilianer Fred (47.) und Antony (73.) drehten die Partie allerdings zugunsten der „Red Devils“.