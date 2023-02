Corona-Tests bleiben bis Ende Juni kostenlos

Mit 30. Juni 2023 endet die Meldepflicht für Covid-19. Das Land Salzburg passt daher die Impf- und Testmöglichkeiten in den nächsten Wochen an den aktuellen Bedarf an. Aber: Wer eine Corona-Schutzimpfung oder einen Covid-Test braucht, bekommt diese bis Mitte des Jahres weiterhin völlig kostenlos - allerdings in eingeschränkter Form. . .