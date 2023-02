Sicherheitsmitarbeiter entpuppten sich als Diebe

Vorwiegend im Visier hatten die beiden Verdächtigen, ein 20-jähriger Afghane sowie ein 21 Jahre alter Slowake, Büros und Behandlungsräume, in die sie sich nachts mit gestohlenen Zugangskarten schlichen. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, also Geld, Elektrogeräte, weitere Wertgegenstände und Parfum, wanderte in die Taschen der mutmaßlichen Täter.