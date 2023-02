Rückrundenauftakt in der Regionalliga Ost

Die 17. Runde steht in der Regionalliga Ost ab heute auf dem Programm. Holt sich Herbstmeister Stripfing den Meistertitel und wer kann den Abstieg in die Landesliga verhindern? Diese Fragen stellen sich nicht nur die Fans der 3. Liga, sondern auch die Redakteure in der Kronen Zeitung. Wir hatten Lukas Schneider und Chris Thor bei uns im Studio zu Gast.