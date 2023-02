Gericht hebt Freigabe für VW-Motor-Software auf!

Die Arbeiterkammer befürchtet eine Welle an Rückrufen in Österreich. „Direkt betroffen wären in Österreich zunächst jene 383.000 Dieselautos von VW, Audi, Seat und Skoda, die ebenfalls einen EA-189-Motor eingebaut haben und ab 2016 verpflichtend für ein Software-Update zurückgerufen wurden“, hieß es in einer Mitteilung. Die Folgen eines Rückrufs dürfe aber nicht die Autobesitzerinnen und Autobesitzer treffen. So müsse Umweltministerin Leonore Gewessler gegebenenfalls sicherstellen, dass es zu keinen finanziellen oder sonstigen Nachteilen für die Betroffenen komme, fordert die AK.