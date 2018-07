Admont bekommt jetzt ein Gesundheitszentrum

Der Admonter Bürgermeister Hermann Watzl ist erleichtert: „Leider haben wir in der Vergangenheit die bittere Erfahrung machen müssen, dass die Fortführung der ärztlichen Versorgung in unserer Region in der bisherigen Form nicht mehr möglich sein wird. Das Stift Admont als Partner wird nun die baulichen Voraussetzungen schaffen, um dieses für uns so überaus wichtige Projekt umsetzen zu können.“