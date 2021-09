Arztstelle in Admont unbesetzt: „Gefahr in Verzug“

Für die immerhin 5000 Bewohner der flächenmäßig zweitgrößten Gemeinde der Steiermark herrsche „Gefahr in Verzug“, machte jetzt der Liezener Bezirksärztevertreter Friedrich Drobesch seinem Ärger in einem Brief an Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) Luft.