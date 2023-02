Siegen, feiern, kuscheln: Shiffrin kann alles

Einmal steht sie am Balkon und spritzt launig Champagner in die Party-Menge. Dann wiederum zeigt sie sich freudestrahlend in Rennmontur. Und ein anderes Mal ganz eng an ihr Herzblatt Aleksander Aamodt Kilde geschmiegt. Mikaela Shiffrin blickt auf „zwei unglaubliche“ Wochen zurück, schreibt sie auf Instagram. Zweimal Silber, einmal Gold staubte der US-Superstar in Meribel ab. Sie habe bei den abgelaufenen Wettkämpfen „fast alle Emotionen“ durchlebt, die man sich vorstellen könne. Und fast jede davon weiß sie auch zu illustrieren.