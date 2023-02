Norwegens Regierung will hohe Gasproduktion halten

Norwegen hat seine Produktion im vergangenen Jahr um zehn Prozent erhöht und liefert mittlerweile 30 Prozent des Gasbedarfs Europas. „Ich habe den Partnern hier gesagt, dass wir dieses Niveau die nächsten vier, fünf Jahre halten können“, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Store in München am Rande der Sicherheitskonferenz. Gleichzeitig sei es jedoch wichtig, in erneuerbare Energie zu investieren. „Es gibt eine riesige Energie-Transformation, die wir unterstützen müssen“.