Capitals setzen sich von KAC und Black Wings ab!

Die Wiener siegten am Freitag in Asiago mit 4:1, während die direkten Konkurrenten aus Klagenfurt und Linz verloren. Der KAC unterlag im Schlager gegen Tabellenführer Südtirol mit 2:3 nach Penaltyschießen, die Black Wings mussten sich in Bruneck gegen Pustertal mit 2:4 geschlagen geben.