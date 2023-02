LA Lakers gewinnen bei Comeback von LeBron James

LeBron James hat das erste Spiel nach seinem Punkterekord in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit den Los Angeles Lakers gewonnen. Nach zuletzt drei Partien Pause wegen Problemen an seinem Fuß kam der NBA-Superstar beim 120:102 gegen die New Orleans Pelicans am Mittwochabend (Ortszeit) auf 21 Zähler und steht in seiner Karriere bei nun insgesamt 38.411 Punkten.