Stürmer weg! Nächster Schlag für die 99ers

Routinier Olausson kehrte umgehend nach Schweden zurück, aus familiären Gründen zog es die Nummer 16 zum Verein Lulea. „Die Familie ist der Hauptgrund. Graz hat mir gefallen, auch die Fans und die Arena. Ich hätte gerne mehr Spiele gewonnen - aber am Ende habe ich meine Familie sehr vermisst“, so der Angreifer auf der Klub-Website. Es wird damit nicht leichter für den in der Krise steckenden Grazer Klub, der um den zehnten Rang, der den Einzug in die Pre-Play-offs bedeutet, kämpfen muss. Freitag geht‘s zu Top-Team Innsbruck.