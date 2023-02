Conference League: Konferenz - ab 18.45 Uhr LIVE

Nach der verheerenden Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien will der türkische Fußball-Klub Trabzonspor sein Conference-League-Spiel gegen den FC Basel für eine Spendenaktion nutzen! Basel hat gute Erinnerungen an die Türken: In der Europa-League-Gruppenphase 2019/20 gewannen sie zu Hause 2:0 gegen Trabzonspor, auswärts gab es ein 2:2.