Schauen Sie heuer den Opernball?

Am Donnerstag findet nach zwei Jahren Pause wieder der Opernball in der Wiener Staatsoper statt. Wer sich kein Ticket leisten kann oder will, kann den Ballabend dank Fernsehübertragung gemütlich von der Couch aus verfolgen. Wie verbringt die „Krone“-Community den Donnerstagabend? Werden Sie den Opernball verfolgen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!