Abfallentsorger für Verbot von Einweg-E-Zigaretten

Einweg-E-Zigaretten bedeuten „Elektroschrott, Plastikabfall und Altbatterien“, so die Kritik. Werden die Wegwerfprodukte falsch im Restmüll entsorgt, komme es in den Recyclingbetrieben immer häufiger zu Bränden. „Aufwendig in der Herstellung, haben sie eine kurze Lebensdauer und verschwenden knappe Rohstoffe, wie etwa Seltene Erden“, sagte VOEB-Präsidentin Gabriele Jüly.