Vierfach-Opa aus Haiti greift bei der Ski-WM an

Ernst nimmt er die Sache nicht. Nein. Ganz und gar nicht. Ist vielleicht auch schon etwas zu alt für Leistungssport. Wobei Hubertus von Hohenlohe Wert darauf legt, zu sagen, dass er 64 Jahre JUNG ist. Und Méribel ist die 21. WM-Teilnahme des Jetset-Prinzen. Was wohl nichts an der Tatsache ändert, dass es immer schwieriger wird, sich überhaupt fürs Haupt-Rennen zu qualifizieren. In Vail und St. Moritz hat’s der Skiprinz noch hauchdünn geschafft. Die besten 50 der Qualifikation dürfen starten. Im Slalom hat der Tausendsassa die besten Karten. „Ich nehme es nicht ernst, aber ich versuche, mich zu verbessern.“