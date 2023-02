Harter Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga

„Blau-Weiß ist und bleibt der große Favorit auf den Titel!“ Egal, mit wem man in St. Pölten spricht - Trainer, Spieler oder Funktionäre -, fast gebetsmühlenartig wandert dieser Satz über die jeweiligen Lippen. Dabei startet der SKN in zwei Wochen als Spitzenreiter der 2. Fußballliga in die Frühjahressaison, verstärkte sich im Finish der Transferzeit sicher nicht mit einem Sebastian Bauer oder Dirk Carlson, um am Ende Zweiter oder Dritter zu werden. Druck? Nein, den sollen die anderen, die aus Linz, haben...