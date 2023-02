DAS erwartet AlphaTauri-Teamchef Tost von Tsunoda!

„Ich erwarte, dass wir ein viel konkurrenzfähigeres Auto haben“, erklärte Tost bei der Präsentation des AT04. „Yukis Ziel muss es immer sein, in die dritte Quali-Phase und in die Punkte zu kommen.“ Bei De Vries geht der nach Red Bulls Christian Horner am zweitlängsten dienende Teamchef der Formel 1 von keiner langen Anpassungszeit aus.