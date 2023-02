Rekord-Mann Markus Fuchs steigert sich auf 6,66

Begonnen hatte Fuchs heuer in Lyon am 28. Jänner als Achter mit 6,74, danach steigerte er sich in Ostrava am 2. Februar als Siebenter auf 6,69. Jetzt also schon 6,66. Am nächsten Wochenende startet er noch bei den österreichischen Hallen-Meisterschaften in Linz, dies ist sein erster Titelkampf für seinen neuen Verein Union St. Pölten.