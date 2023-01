Lindsey Vonn feierte ihren letzten großen „Sieg“

„Absolut verrückt“

Für den Nachtflug hatte Vonn Tipps von Daron Rahlves, dem ersten US-Hahnenkammsieger, bekommen: „Absolut verrückt, was sie da gemacht hat“, schüttelte selbst Draufgänger Daron den Kopf. Aber für Vonn schloss sich in der Nacht auf dem Hahnenkamm ein Kreis: „Ich habe in meiner Jugendzeit in Minnesota oft am Abend nach der Schule trainiert. Mir war klar, dass das Risiko so größer wird.“