„Herr LH Mattle, stoppen Sie die Kostenexplosion“

Kosten nicht an Kunden weitergeben

Er spielt den Ball nun an LH Anton Mattle in seiner Funktion als Eigentümervertreter weiter: „Als solcher hat er die Interessen der Tirolerinnen und Tiroler zu vertreten“, sagt Sint zur „Krone“. Die Tiwag stehe als größtes Landesunternehmen finanziell gut da. „Gerade in Krisenzeiten, wenn es vielen Tirolern nicht so gut geht, sollen sie spüren, dass das Landesunternehmen auch für sie da ist und anders agiert als private Unternehmen“, fordert Sint. Natürlich ist ihm bewusst, dass die Tiwag eine Aktiengesellschaft ist, aber „sie ist eben auch ein Landesunternehmen und als solches hat sie auch eine soziale Verpflichtung“. Sie müsse nicht wie andere Unternehmen am freien Markt wirtschaften und soll und muss daher auch nicht „jede Kostensteigerungen einfach eins zu eins an die Kunden“ weitergeben.