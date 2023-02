Gute Laune-Booster gefällig? Aufstehen und tanzen!

Dass wir damit ganz automatisch Gleichgewicht und Koordination schulen, die Körperwahrnehmung verbessern, Muskeln trainieren und sogar Glücksstoffe im Gehirn produzieren, ist neben dem Spaß praktischer Nebeneffekt. Der sich übrigens in jedem Lebensalter nutzen lässt. In der Faschings- und Ballsaison machen diese Erfahrung gerade wieder viele Tanzlustige. Und, dass man danach auch einmal Muskelkater an ungewohnten Stellen spürt, etwa am Po oder den Waden. Turniertanz gilt ja nicht von ungefähr als Sport.