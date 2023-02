Amazon: Gericht erlaubt Mitarbeiter-Überwachung

Das Verwaltungsgericht Hannover hat in einem datenschutzrechtlichen Kontrollverfahren des deutschen Amazon-Verteilzentrums Winsen eine permanente Datenerfassung der Mitarbeitertätigkeiten erlaubt. „Wir haben erkannt, dass diese Steuerung erforderlich ist“, sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag nach einem Verhandlungstag am Standort des Online-Händlers.