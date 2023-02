Bottas über Essstörungen: „Wurde zu einer Sucht“

In seinen ersten Jahren in der Motorsport-Königsklasse, damals noch im Williams-Cockpit, habe er viel zu viel trainiert, wobei er auf der anderen Seite nichts gegessen habe, verriet Bottas. Irgendwann hätte der Finne dann einen Psychologen gebraucht. „Seine erste Einschätzung von mir war, dass ich fast wie ein Roboter war, der nur ins Ziel kommen wollte und überhaupt keine Emotionen hatte.“ In dieser Zeit habe sich Bottas hauptsächlich von Brokkoli ernährt und kaum mehr aufgehört, zu trainieren.