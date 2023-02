Valtteri Bottas unzufrieden: „Das ist zu wenig!“

Noch vor wenigen Jahren hatten die Piloten die Möglichkeit, an drei verschiedenen Orten (Barcelona, Jerez und Valencia) an jeweils vier Tagen ihren neuen Boliden kennenzulernen. Dieser Luxus bleibt den Fahrern heuer verwehrt, am Bahrain International Circuit darf diesmal nur von 23. bis 25. Februar getestet werden.