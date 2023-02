Konto-Sharing: Netflix führt Zusatzgebühr ein

In Österreich kostet Netflix im Basis-Abo derzeit 7,99 Euro, erlaubt aber nur einen Stream in HD-Qualität. Zwei bzw. bis zu vier gleichzeitige Streams in Full- bzw. Ultra-HD gibt es nur in den genannten Abo-Modellen Standard und Premium, die 12,99 und 17,99 Euro pro Monat kosten. Das teuerste Abo ist neuerdings zudem das einzige, das 3D-Audio unterstützt. Das vergünstigte Basis-Abo mit Werbung um 4,99 Euro, wie es unter anderem in Deutschland bereits zu haben ist, bietet Netflix hierzulande bislang nicht an.