Messi-Bruder fordert Rauswurf von Barca-Präsident

Laut „Football Espana“ soll er diesen „Wunsch“ in einem Stream mit Messis Neffen Tomi offenbart haben: „Ich habe einen Zeitungsausschnitt von Sport (spanische Zeitung, Anm.) in meinem Haus hängen, in dem steht: ‚Messi sollte nach Barcelona zurückkehren‘, und ich habe ihn untertitelt: ‚Hahahaha, wir gehen nicht nach Barcelona zurück und wenn, dann werden wir das erst nach einer guten Reinigung tun“. Damit soll er meinen, den derzeit amtierenden Präsidenten rauszuschmeißen.