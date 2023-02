„Kein Verständnis, wenn man Kind die Seele raubt“

Missbrauchsfall in Lech: Haben die Behörden versagt?

Roberto D’Atri sieht das auch nach einem anderen aktuellen Fall, den er als Obmann des „Bündnis Kinderschutz“ betreut, anders. Es habe sich die Familie jenes dreijährigen Buben an ihn gewandt, der in Lech am Arlberg von einem Skilehrer missbraucht worden sein soll. Der Bub könne nicht schlafen, schreie, habe Angstzustände, mache ins Bett und eine „fröhliche, junge Familie“ sei aus seinem Alltag herausgerissen worden. Der Skandal: „Auch zehn Tage nach der Strafanzeige war der Mann immer noch an der Skischule als Lehrer tätig!“