Stecke ich mich beim Küssen mit Schnupfen an?

Schnupfen kräftig „wegschnäuzen“

Bis zu 50-mal am Tag schnäuzt man sich durchschnittlich während einer Erkältung. Dabei entsteht ein zehnmal höherer Druck als durch Niesen oder Husten. Das Sekret ist voller Viren und Bakterien und gelangt so auch in die Nasennebenhöhlen, wo es zu einer langwierigen Zusatzinfektion kommen kann. Deshalb nur vorsichtig schnäuzen oder die Nase nur sanft abtupfen.