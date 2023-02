HSV-Profis: Illegales Autorennen mit Crash?

Deutschen Medienberichten zufolge sollen am Montagabend zwei Sportwagen mit aufheulenden Motorengeräuschen und stark überhöhter Geschwindigkeit den Hafen in Hamburg entlanggerast sein. Am Steuer eines BMW soll der 27-jährige HSV-Profi Dompe gesessen sein, als Beifahrer in einem Mercedes: der 18-jährige Mikelbrencis.