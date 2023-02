Das bedeutet das Bild des Kiewer Geheimdienstchefs

Mitten im Abnützungskrieg gegen die russischen Invasionstruppen könnte in Kiew ein Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums anstehen. Der Ex-Elitesoldat und Chef des Militärgeheimdienstes Kyrylo Budanow (37) soll Gerüchten zufolge Minister Olexij Resnikow beerben, bestätigen will die ukrainische Regierung das aber noch nicht. Für Aufsehen sorgt dabei nicht nur Budanows Werdegang, sondern auch seine provokante Büroeinrichtung.