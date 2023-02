Dominic Thiem: Erst „dann würde ich aufhören“!

Es gibt viele Unkenrufer. Wie verunsichert sind Sie selbst?

Thiem: Es ist eine schwierige Situation, auf jeden Fall. Es ist für mich nicht immer leicht, was in den letzten eineinhalb Jahren seit den US Open war. Was ich machen muss, so wie heute, alles geben, voll fighten vom ersten bis zum letzten Ball. Dann habe ich sicher eine Chance, dass ich wieder auf ein sehr gutes Level komme. Das ist auch die einzige Chance.