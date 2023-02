Skandal um irre Schmähplakate gegen Bullen-Boss!

„Mich würde interessieren, ob diese Menschen wissen, was die Krankheit Burn-out bedeutet“, sagte der 49-Jährige. Einige im Stadion hatten Eberl und dessen überstandene Krankheit verunglimpft. „Burn-out bedeutet, wenn sich Menschen verausgaben, bis sie nicht mehr können. Und über den Punkt hinaus. Manche ertränken das in Alkohol, manche nehmen Drogen, manche bringen sich um. Das ist die harte Wahrheit“, sagte Eberl, der im Jänner 2022 beim Kölner Erzrivalen Mönchengladbach aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war und am 1. Dezember in Leipzig angeheuert hatte. Der Wechsel zu den Sachsen war in Fan-Kreisen wegen der Ablehnung des RB-Geschäftsmodells stark kritisiert worden, auch persönlich war Eberl schon verbal angegangen worden.