Skitourengeher (55) im Koralmgebiet vermisst

Eine verzweifelte Such läuft derzeit auf der Weinebene (Bezirk Deutschlandsberg) nach einem vermissten Tourengeher aus Leibnitz. Der 55-jährige, sportliche Mann war am Mittwoch gegen Mittag zu einer Skitour ins Koralmgebiet aufgebrochen. Seinen Pkw stellte er am Parkplatz Grünangerhütte ab. Von dort aus machte er sich dann alleine auf den Weg.