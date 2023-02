Markus Fuchs nähert sich EM-Form

Fuchs: „Es läuft extrem gut!“

Die EM, die also in einem Monat über die Bühne geht, hat Markus Fuchs natürlich fix im Visier. In Ostrava zeigte er sich höchst zufrieden: „Es läuft bei mir derzeit extrem gut!“ Österreichs Sprint-Star, der am vergangenen Samstag als Achter in Lyon mit 6,74 sein Saison-Debüt gegeben hatte, traut sich heuer in der Halle Großes zu: „Ich glaube, ich kann sogar die 6,60-Barriere knacken!“ Seine Bestzeit steht bei 6,62. Davon ist er derzeit zwar zumindest auf dem Papier weit entfernt. Aber das hat seinen Grund. Fuchs: „Wir haben heuer den Saisonaufbau ganz anders als im Vorjahr geplant.“ Im vergangenen Sommer war nach seiner Einstellung des österreichischen 100-m-Rekordes (10,15) vor der EM in München die Luft raus, da schied er chancenlos im Semifinale aus. Diesmal soll die Höchstform auch wirklich beim Saisonhöhepunkt da sein, also in Istanbul ...