Noch keine große Akzeptanz für Apps auf Rezept

Entwicklung noch in den Kinderschuhen

Insgesamt scheint damit die Entwicklung auch in Deutschland mit einem formal etablierten System erst in den Kinderschuhen zu stecken. In manchen medizinischen Fachbereichen will man an sich schon viel weiter sein: In internationalen Leitlinien für die Evidenz-basierte Versorgung von Patienten mit Depressionen wird laut dem Wiener Psychiater Lukas Pezawas bereits seit 2010 eine abgestufte Versorgung mit - unter anderem - zunächst App-basierter Behandlung und erst in einer zweiten Stufe eine Face-to-Face Psychotherapie empfohlen. Im österreichischen Bundesfinanzgesetz 2022 - so der Psychiater - sei aber bereits an mehreren Stellen der Wille zu einer Forcierung solcher digitaler Anwendungen enthalten gewesen.