IOC-Boss Bach öffnet russischen Athleten die Tür!

Die Mission sei, Athleten aus der ganzen Welt zusammenzubringen, „gerade dann, wenn deren Länder im Konflikt sind“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach am Freitag in Oberhof . „Das festgezurrte Prinzip ist: keine russischen oder belarussischen Athleten“ erklärte Bach zwar, „individuelle, neutrale Athleten aus diesen Ländern ohne jegliche Identifikation mit ihrer Nationalität“ könnten im kommenden Jahr „möglicherweise“ aber an den Start gehen. Mit Blick auf Olympia 2024 und das dortige Teilnehmerfeld sei das IOC aber erst „am Beginn sehr ausführlicher Konsultationen“.