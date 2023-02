Liga verschont Kühbauer, aber was machen Türken?

Polen erinnern an ähnlichen Vorfall

So erinnert die Zeitung „Gazeta Krakowska“ in einem Bericht über den Testspiel-Ausraster beispielsweise an einen ähnlichen Vorfall des LASK-Trainers aus dem Jahr 2005. Damals hätte Kühbauer als ÖFB-Teamspieler Adam Ledwon als „stinkenden Polen“ bezeichnet, weshalb die Annahme nahe läge, dass Kühbauer ein grundsätzliches Problem mit Polen hätte.