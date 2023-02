WM-Generalprobe: Snowboarder Hämmerle verzichtet

Nach einer siebenwöchigen Wettkampfpause wird am kommenden Samstag der Snowboardcross-Weltcup mit einem Nachtrennen in Cortina d‘Ampezzo (ITA) fortgesetzt. Alessandro Hämmerle wird bei der Generalprobe für die WM vom 19. Februar bis 5. März in Bakuriani (GEO) allerdings fehlen. Der Olympiasieger hat mit den Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung zu kämpfen, die er sich Mitte Jänner bei einem Trainingssturz auf der Reiteralm zugezogen hat.