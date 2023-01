Sitzt Kanzler Nehammer noch fest im Sattel?

Am Sonntag wurde in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Die ÖVP verlor dabei erstmals Ihre absolute Mehrheit. Welche Partei der Junior-Partner sein wird, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erleben. Für die Bundespolitik ist die NÖ-Wahl schwerwiegend, da ein möglicher Aufstieg der FPÖ auch die Bundesregierung unter Zugzwang bringen könnte. Sitzt Kanzler Nehammer noch fest in seinem Amt? Was denken Sie darüber? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!