Crash auf Schneefahrbahn: Auto in Tirol umgekippt

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 20 Uhr bei Lermoos. Die 34-jährige Tirolerin fuhr auf der B187 Ehrwalder Straße in Richtung Garmisch-Partenkirchen, als in einer Linkskurve das Heck des Pkw nach rechts ausbrach. „Durch Gegenlenken brach das Heck in der Folge nach links aus. Daraufhin geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte dort den entgegenkommenden Pkw der 27-Jährigen“, berichtete die Polizei.