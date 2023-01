Frei von der Leber weg: Kasius kannte Rapid nicht!

„Ich ziehe mein Ding durch“

Deshalb ist Kasius jetzt hier: „Für mich ist es wichtig zu spielen.“ Er will es frei von der Leber weg machen: „Ich ziehe mein Ding durch, denke offensiv, attackiere nach vorne.“ Den Schritt von Utrecht II in Liga zwei zu Bologna für 3,3 Millionen Euro Ablöse vor einem Jahr empfand er dennoch nicht als zu groß: „Ich konnte das handeln. Aber als der neue Trainer kam, war ich gerade beim U21-Team, habe wichtige Einheiten verpasst, so hat mich Posch verdrängt. Das war für mich unglücklich“, begründet er seine Reservistenrolle in den letzten Monaten in Italien.