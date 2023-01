Nach Corona-Rekorden neue Rolle für Hotline 1450

Ärzte-Chef sieht eine Entlastung für Spitäler

Künftig soll die Hotline eine wichtige Vermittlerrolle spielen und das Gesundheitssystem entlasten. In Zeiten von wachsendem Ärztemangel und überfüllten Spitalsambulanzen eine Herkulesaufgabe. Tirols Ärztekammer-Präsident Stefan Kastner sieht in ihr ein probates Mittel, „um die Patientenströme in die Spitäler besser in den Griff zu bekommen“. Zusätzliche Dienste wie Videotelefonie oder App-Anwendungen sind in Planung.